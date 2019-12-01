В Пензе прошел детский фестиваль джазовой музыки

Фестиваль-конкурс «В джазе только дети» в 2019 году получил статус межрегионального. Мероприятие прошло в пензенской музыкальной школе имени Чеха.

В конкурсе приняли участие более 100 юных музыкантов из Ульяновска, Пензы, Заречного, Никольска, Кузнецка, Сердобска, Кузнецка-12, Мокшанского, Городищенского и Земетчинского районов. В этот раз, как отметили организаторы, увеличилось число духовиков, их репертуар стал более разнообразным. Музыканты совершенствуют мастерство.

Фестиваль проходил по четырем традиционным номинациям. Участники оценивались в инструментальном и вокальном жанрах, а также сольном и ансамблевом исполнение, сообщили в пресс-службе горадминистрации.