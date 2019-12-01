В Городищенском районе огонь уничтожил дом

Сообщение о возгорании в селе Вышилей на улице Центральной поступило на пульт дежурного 30 ноября в 17:10. На место на трех спецмашинах выехали восемь человек личного состава МЧС.

В итоге огонь уничтожил деревянный дом площадью 98 квадратных метров. Судя по фото, строение сгорело дотла.

«Погибших и пострадавших при пожаре нет», — отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.