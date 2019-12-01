Турнир по теннису, посвященный Дню ракетных войск и артиллерии в Пензе
В Пензе стартовал турнир по спортивной гимнастике на Кубок Воронина
В Пензе открылся фестиваль «Мужская роль»
Сессия Пензенской городской Думы 29 ноября
Наши новости
В Пензе малыш запер бабушку на балконе
Появились фото и видео с места смертельного пожара в Сердобске
Следком назвал возможную причину смертоносного пожара в Сердобске
На ул. Аустрина в Пензе загорелась мебельная фабрика
На ул. Терновского в Пензе обнаружен труп мужчины
Пожар в Сердобске унес жизнь 83-летнего мужчины
В «Горводоканале» прокомментировали аварию на ул. Суворова
На ул. Суворова в Пензе образовалась гигантская яма
19 спасателей тушили пожар на бывшем заводе Кузтекстильмаш
В Заречном следователи выясняют обстоятельства падения мужчины в шахту лифта

В Городищенском районе огонь уничтожил дом

1 декабря в 10:03 154 просмотра

В Городищенском районе Пензенской области сгорел деревянный дом.

Сообщение о возгорании в селе Вышилей на улице Центральной поступило на пульт дежурного 30 ноября в 17:10. На место на трех спецмашинах выехали восемь человек личного состава МЧС.

В итоге огонь уничтожил деревянный дом площадью 98 квадратных метров. Судя по фото, строение сгорело дотла.

«Погибших и пострадавших при пожаре нет», — отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального управления МЧС

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...