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В Пензе эксперты определили финалистов премии «Бизнес-Успех»

1 декабря в 10:49 58 просмотров

4 декабря в Пензе пройдет форум предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни» (18+), в рамках которого состоится межрегиональный этап национальной премии «Бизнес-Успех». Стали известны имена финалистов, которые представят свои проекты.

Экспертная комиссия выбрала следующих финалистов регионального этапа: индивидуальные предприниматели Дмитрий Банчуков, Федор Моисеев, Екатерина Скобелина, Марина Мажарова, Алексей Суркин, Ольга Воронцова, Татьяна Неверова, Илья Анфиногенов компания «Архимед плюс», Елена Чадаева компания «Армиевский пруд», Екатерина Дятлова образовательный центр «Лингва», Игорь Янишевский ООО «Бахметьевский завод», Александр Артамонов ООО «Диад», Максим Репин ООО «Средневолжская мебельная фабрика», Гилфан Аджигитов ООО «Торговый дом «Кувака», Нариман Алтынбаев производственный кооператив «ПластДекор», Наиль Мянзелин производственный снабженческо-сбытовой кооператив «Неверкинский лимонад», Руслан Баткаев ГКФХ, Владимир Антонов КФХ «Антоново», Тамара Макеева компания «Возрождение».

Бизнесмены будут бороться за победу в номинациях «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», «ЗОЖ», «Народный предприниматель». Затем им предстоит представить свои проекты на федеральном этапе конкурса в Москве.

Напомним, организаторами форума являются общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата страны при поддержке правительства Пензенской области.
Участие в форуме — бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/

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