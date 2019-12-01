На пустом перекрестке в Пензе не смогли разъехаться два такси. ВИДЕО

ДТП произошло ночью 1 декабря на перекрестке улиц Бакунина и Плеханова. В это время светофоры работали в режиме мигающего желтого сигнала. На кадрах видно, что два автомобиля с логотипами «Яндекс.Такси» ехали в перпендикулярном друг другу на правлении. Никто не уступил дорогу, и машины столкнулись в центре перекрестка, одну из них несколько раз закрутило на дороге.

Официальной информации о произошедшем нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что следует быть внимательными за рулем. Дополнительную опасность представляют погодные условия. Накануне выпал снег, это может привести к появлению наледи на дорогах.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — отмечают сотрудники ГИБДД.