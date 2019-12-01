Турнир по теннису, посвященный Дню ракетных войск и артиллерии в Пензе
В Пензе стартовал турнир по спортивной гимнастике на Кубок Воронина
В Пензе открылся фестиваль «Мужская роль»
Сессия Пензенской городской Думы 29 ноября
Наши новости
Пензенец удивился, встретив на Западной поляне редкую птицу
Первый день зимы встретил пензенцев снегом. ФОТО
Пензячка полакомилась хлебом со странной начинкой
Коньяк? Пензенец не может понять, что течет из его крана
Сбили пешехода? Пензенцы гадают, что происходит возле ЦУМа
На ул. Гагарина образовалась гигантская пробка — соцсети
Пензячка обнаружила в стакане с кофе нечто мерзкое
«Венеция». Пензячка рассказала о коммунальной аварии в Заводском районе
Пензенец рассказал о ночной погоне на ул. Кижеватова
К месту ДТП с участием «Яндекс.Такси» в Пензе приехала скорая помощь

На пустом перекрестке в Пензе не смогли разъехаться два такси. ВИДЕО

1 декабря в 11:25 208 просмотров

Пензенец разместил в Сети видеозапись, на которой запечатлен момент аварии двух автомобилей.

ДТП произошло ночью 1 декабря на перекрестке улиц Бакунина и Плеханова. В это время светофоры работали в режиме мигающего желтого сигнала. На кадрах видно, что два автомобиля с логотипами «Яндекс.Такси» ехали в перпендикулярном друг другу на правлении. Никто не уступил дорогу, и машины столкнулись в центре перекрестка, одну из них несколько раз закрутило на дороге.

Официальной информации о произошедшем нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что следует быть внимательными за рулем. Дополнительную опасность представляют погодные условия. Накануне выпал снег, это может привести к появлению наледи на дорогах.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — отмечают сотрудники ГИБДД.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=bgtDWkZqiLo

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...