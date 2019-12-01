Пензенец испугался за свои сбережения и потерял их

Мужчина рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что с его счета неизвестные пытались снять деньги, чтобы не потерять средства, нужно перевести их на запасной счет. Пензенец доверился незнакомке и выполнил все ее указания. В итоге он лишился 107000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют, кто может быть причастен к преступлению, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«При общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать у вас секретные данные — номера, коды и пароли. Если от вас требуют такую информацию, необходимо сразу же прекратить разговор», — напомнили пензенцам полицейские.