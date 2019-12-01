Пензенец удивился, встретив на Западной поляне редкую птицу

«Шел конец ноября, я взял с собой свой фотоаппарат отправился гулять по нашей Тропе здоровья, для тех, кто не знает, это Западная поляна. Я двигался от телецентра к парку и тут внезапно услышал постукивание, присмотрелся, нашел то самое дерево. На высоте сидела большая темная птица размером с ворона, она имела красную шапочку, я, честно сказать, удивился. Что я видел, кто это?» — рассказал мужчина в группе «Подслушано Западная поляна» соцсети «ВКонтакте».

Когда пензенец пришел домой, он стал искать в интернете похожего пернатого. Оказалось, что ему повстречался редкий вид черного дятла — желна. Его среда обитания — от Юга до Камчатки.

В комментариях пользователи рассказали, что также неоднократно замечали такую птичку в районе Западной поляны.

«Берегите природу, сохраняя лес вот для такой красоты, ведь наслаждаясь этим чудом у вас никогда не будет осенней депрессии», — обратился он к пензенцам.