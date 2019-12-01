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66 машин спецтехники вышли на улицы Пензы для уборки после снегопада

1 декабря в 13:43 144 просмотра

1 декабря в Пензе идет очистка дорог от снега и обработка из противогололедным материалом. В работах задействовано 66 машин.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Также отмечено, что на сложных участках организовано дежурство комплексных дорожных машин.

Ручная уборка пешеходных дорожек, лестничных сходов и пешеходных переходов от снега проводится в том числе помощи ротора — на Б. Сурском мосту, путепроводах на улицах Ленина, Луначарского, Толстова, Беляева, 8 Марта, Баумана, Терновского, в районе «Пензы-1», по улицам Чехова, Суворова, Октябрьской, Бакунина, Плеханова, Чехова, Суворова, Измайлова, Антонова, Горбатову переулку, Парковой, Тарханова, Кирова, Лермонтова, Пушкина, Плеханова, Суворова, пр. Победы, Володарского, Кижеватова, Российской, Воронова, Овражной и на других.

Там, где позволяет ширина тротуара, работают трактора с щетками.

Для обеспечения отвода талых вод ведется промывка ливневой канализации, бригады работают на улицах Ферганской, Чебышева, проспектах Победы и Строителей, проводится также очистка кюветов в других микрорайонах.

Фотография: https://penza-gorod.ru/news/dorozhnye_sluzhby_ochishchayut_gorod_posle_pervogo_snegopada/

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