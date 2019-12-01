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В Пензе появился новый формат интеллектуального отдыха

1 декабря в 14:04 106 просмотров

В пензенской городской библиотеке имени В. Г. Белинского открылась «Академия продвинутых читателей».

Еженедельно в библиотеке планируется проводить мероприятия для всей семьи. Так, в день открытия, 30 ноября, для малышей организовали занятие с кубиками Воскобовича, для детей 8−11 лет прошел линейный квест, подростки смогли попасть в лабораторию настольных игр, взрослые прослушали лекции «Как подружить ребенка с книгой» и «Книги, сближающие поколения», рассказали сотрудники учреждения.

«На 2−3 часа отключиться от повседневной суеты, привычных развлечений, погрузиться в пространство мысли… Современным детям и взрослым этого, действительно, не хватает», — отметила заведующая методическим отделом Наталья Мазанова.

Читателям предлагают нестандартные формы отдыха с книгой — квизы, дискуссионные площадки, поколенческие баттлы, вечера читательских восторгов.

О подробном расписании занятий можно будет узнать на сайте городских библиотек в разделе «Анонсы» или позвонив по телефону: 8 (8412) 59-50-18. Все мероприятия — бесплатны.


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