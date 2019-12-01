В Пензе появился новый формат интеллектуального отдыха

В пензенской городской библиотеке имени В. Г. Белинского открылась «Академия продвинутых читателей».

Еженедельно в библиотеке планируется проводить мероприятия для всей семьи. Так, в день открытия, 30 ноября, для малышей организовали занятие с кубиками Воскобовича, для детей 8−11 лет прошел линейный квест, подростки смогли попасть в лабораторию настольных игр, взрослые прослушали лекции «Как подружить ребенка с книгой» и «Книги, сближающие поколения», рассказали сотрудники учреждения.

«На 2−3 часа отключиться от повседневной суеты, привычных развлечений, погрузиться в пространство мысли… Современным детям и взрослым этого, действительно, не хватает», — отметила заведующая методическим отделом Наталья Мазанова.