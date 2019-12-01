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В Пензенской области за год родили 35 ВИЧ-инфицированных женщин

1 декабря в 14:43 94 просмотра

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. За девять месяцев этого года в Пензенской области зарегистрировано 387 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на диспансерном учете в регионе стоят 4328 ВИЧ-инфицированных. В антиретровирусной терапии нуждались 1847 человек, из 167 человек, прервавших лечение, 72 умерло.

35 инфицированных женщин в этом году родили 36 детей. Во всех случаях новорожденным проводилась химиопрофилактика.
Специалисты напоминают, что ВИЧ-инфекция не передается при поцелуях, рукопожатиях, коллективных занятиях спортом, пользовании общей посудой, столовыми приборами, полотенцами, укусами насекомых.

Главными мерами профилактики остаются соблюдение здорового образа жизни, выбор постоянного полового партнера, предупреждение употребления инъекционных наркотиков.


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