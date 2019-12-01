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Малосердобинцу может грозить срок за пьяную езду

1 декабря в 15:28 184 просмотра

В Пензенской области инспекторы остановили автомобиль с нетрезвым водителем.

Все произошло в селе Малая Сердоба в вечернее время. На улице Комарова сотрудники Госавтоинспекции остановили «ВАЗ-2110» под управлением 48-летнего водителя. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным, при этом его лишили прав за аналогичное правонарушение, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате возбудили уголовное дело. Сельчанину может грозить наказание — до двух лет лишения свободы.

«Если вы стали очевидцем вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102. Запомните приметы транспортного средства: его цвет, марку и регистрационный номер, а также приметы лица, управляющего им», — обратились к пензенцам полицейские.


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