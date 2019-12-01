Врач предупредил об опасности наушников-вкладышей

Небольшие наушники могут нанести серьезную травму человеку. Об этом рассказал отохирург Павел Азаров в ходе интервью на радио « Говорит Москва », пишет телеканал «360» .

Специалист отметил, что у наушников-вкладышей — маленький высокочастотный динамик, поэтому приходится слушать звук на большой громкости. Тем самым, человек наносит себе звуковую травму.

Чтобы избежать проблем со слухом, Павел Азаров советует использовать большие наушники.

Ранее профессор калифорнийского университета изучил действие беспроводных наушников. По его словам, их излучение оказывает негативное влияние на барьер между кровеносной и нервной системами. Это может стать причиной повышения раздражительности, появления бессонницы и рассеянного внимания.