За работой мусоровозов в Пензе следят с помощью камер (видео)

В Пензе растет число жалоб на переполненность мусорных контейнеров. С такими обращениями горожане звонят в колл-центр регионального оператора, который отвечает за вывоз коммунальных отходов в областном центре. Регоператор этого не отрицает — такие ситуации возникают часто, несмотря на то, что большинство контейнерных площадок мусоровозы объезжают каждый день, а бывает, что и дважды в сутки. Причем за работой мусоровозов ведется видеонаблюдение.

Красные звездочки на интерактивной карте Пензы указывают местонахождение мусорных контейнеров. Всего их — около 750. С помощью компьютерной программы сотрудники управления благоустройства и очистки также отслеживают передвижение мусоровозов.



За тем, как вывозят мусор, следят строго. Каждый мусоровоз оснащен двумя камерами видеонаблюдения. Первая осуществляет видеоконтроль в кабине. Вторая располагается на ковше так, чтобы был виден процесс загрузки содержимого контейнеров. Камеры не ведут онлайн-трансляцию, но записывают весь рабочий процесс в течение дня.



«Видео автоматически скидывается на сервер, соответственно, мы через определенный период времени можем отследить полностью маршрут движения», — пояснил коммерческий директор управления благоустройства и очистки Алексей Ларин.

Видеоматериал хранится на сервере три месяца. Он может потребоваться в качестве доказательства того, что мусоровоз действительно приезжал на конкретную площадку. Так, одна из самых частых жалоб жителей, которые звонят по телефону горячей линии регоператору — на невывоз коммунальных отходов и переполненность контейнеров. В Пензе нередко происходят ситуации, когда грузовая спецмашина не может подъехать к мусорным бакам. В частности, из-за припаркованных во дворах автомобилей. Все это также фиксирует видеокамера.



«Мы смотрим, была ли машина на этой точке. Если действительно она была, то смотрим, по какой причине, что ей мешало загрузить мусор», — сказала менеджер по качеству управления благоустройства и очистки по Ленинскому району Пензы Татьяна Матвеева.



«Мы старались максимально себя обезопасить от претензий потребителей. И нам самим удобно: мы видим, когда машина подъезжает, соблюдается ли график, сколько времени тратится на полигоне для разгрузки, то есть за каждой машиной мы следим постоянно», — отметил генеральный директор управления Андрей Архипов.

Кроме того, водитель мусоровоза обязан отчитываться об уборке контейнеров на каждой площадке: ему необходимо сфотографировать пустые баки и отправить фото диспетчеру. Однако в некоторых пензенских дворах в контейнеры складируют крупногабаритный и строительный мусор, который не поддается сжатию и транспортировке в прессующем мусоровозе. В таких ситуациях коммунальщики тоже уезжают ни с чем, а затем возвращаться на место вновь, сообщает телеканал «Экспресс».