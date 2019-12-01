В Пензе инженеры и программисты смогут пройти бесплатные курсы (видео)

Лекции, практические занятия, лабораторные работы. Очно и заочно. Согласно плану, на повышение квалификации каждому слушателю отведено 72 часа. По итогу участников ждет тестирование. Усовершенствовать свои знания могут студенты старших курсов, магистранты, преподаватели, научные сотрудники, работники государственных учреждений и представители бизнеса. Ирина Пчелинцева — одна из первых, кто записался на обучение. Девушка признается, что теперь знает, как облегчить себе работу.



В ПГУ курсы повышения квалификации проходят по нескольким программам: подготовка консультантов в области развития цифровой грамотности населения; обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах; правовая грамотность граждан, защита их прав и интересов в условиях цифровой экономики; интеллектуальные информационные системы; перспективные материалы и технологии в области машиностроения.



«Открывает уникальные возможности для сотрудников предприятий, для граждан РФ по дополнительному профессиональному образованию. Причем, все предлагаемые нами программы соответствуют приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий вплоть до 2030 года», — сказала заведующая кафедрой «Информационно-измерительная техника и метрология» ПГУ Екатерина Печерская.

Бесплатные курсы повышения квалификации стали доступными благодаря федеральному проекту «Новые возможности для каждого» в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путином. Обучать инженеров и программистов в Пензенском государственном университете продолжат до конца года, сообщает телеканал «Экспресс».