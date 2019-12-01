Автор поста уточнил, что авария случилась на проспекте Победы возле остановки «Океан».
«ВАЗ-2114 сбил мужчину. Время — 17:00», — написал очевидец.
На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия приехали медики. В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно. Официальных данных пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов быть внимательными на дороге, по возможности, использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее в темное время. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.