Пользователь сообщил в Сети о ДТП с участием пешехода, оно произошло вечером 1 декабря в пензенском микрорайоне Арбеково.

Автор поста уточнил, что авария случилась на проспекте Победы возле остановки «Океан».

«ВАЗ-2114 сбил мужчину. Время — 17:00», — написал очевидец.

На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия приехали медики. В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно. Официальных данных пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов быть внимательными на дороге, по возможности, использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее в темное время. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.