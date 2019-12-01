Пензенцы могут получить консультацию в «Школе пациента» (видео)

Оформление инвалидности и прохождение процедуры медико-социальной экспертизы, как правило, отнимает немало времени. При этом нередки случаи, когда усилия потрачены впустую и получен отказ. Чтобы жители региона реже допускали ошибки при заполнении документов, в Пензе начала работу так называемая «Школа пациента». По словам организаторов, семинары призваны повысить информированность населения.
«Чаще всего сталкиваются с тем, что неправильно оформлена документация. Не хватает каких-либо необходимых проведенных медицинских исследований для прохождения медико-социальной экспертизы, вот поэтому иногда бывает неудовлетворительный результат экспертизы», — сказал член правления пензенского регионального отделения «Всероссийского общества гемофилии» Дмитрий Сафронкин.
На семинарах пришедшим рассказывают об индивидуальных программах реабилитации, техническом оснащении инвалидов. Как показывает практика, в частности, обращения граждан в региональное отделение Общероссийского народного фронта, многие не знают свои права.
«Кроме установления инвалидности, придания определенной какой-то категории: первая, вторая, третья. Это еще обеспечение техническими средствами реабилитации. Это и слуховые аппараты, и компенсация денежная, которая должна быть при самостоятельном приобретении, но и, соответственно, и сами средства реабилитации», — пояснил руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.
В дальнейшем на семинары планируют приглашать волонтеров-медиков, чтобы они прошли обучение и смогли самостоятельно консультировать жителей региона, сообщает телеканал «Экспресс».