Пензенцы могут получить консультацию в «Школе пациента» (видео)

Как правильно оформить инвалидность и какие документы необходимо для этого предоставить? Ответы на эти вопросы теперь можно получить на семинарах, которые проходят на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Специалисты подробно объясняют все тонкости работы системы.

Оформление инвалидности и прохождение процедуры медико-социальной экспертизы, как правило, отнимает немало времени. При этом нередки случаи, когда усилия потрачены впустую и получен отказ. Чтобы жители региона реже допускали ошибки при заполнении документов, в Пензе начала работу так называемая «Школа пациента». По словам организаторов, семинары призваны повысить информированность населения.

«Чаще всего сталкиваются с тем, что неправильно оформлена документация. Не хватает каких-либо необходимых проведенных медицинских исследований для прохождения медико-социальной экспертизы, вот поэтому иногда бывает неудовлетворительный результат экспертизы», — сказал член правления пензенского регионального отделения «Всероссийского общества гемофилии» Дмитрий Сафронкин.



На семинарах пришедшим рассказывают об индивидуальных программах реабилитации, техническом оснащении инвалидов. Как показывает практика, в частности, обращения граждан в региональное отделение Общероссийского народного фронта, многие не знают свои права.

«Кроме установления инвалидности, придания определенной какой-то категории: первая, вторая, третья. Это еще обеспечение техническими средствами реабилитации. Это и слуховые аппараты, и компенсация денежная, которая должна быть при самостоятельном приобретении, но и, соответственно, и сами средства реабилитации», — пояснил руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

В дальнейшем на семинары планируют приглашать волонтеров-медиков, чтобы они прошли обучение и смогли самостоятельно консультировать жителей региона, сообщает телеканал «Экспресс».