Школьники из Пензы протестировали свои проекты в «Артеке»

Пензенские школьники вернулись из международного детского центра «Артек». Там они узнали, как можно разработать и запустить бизнес, пообщались с технопредпринимателями и протестировали свои проекты.

Они стремятся сделать повседневную жизнь проще. Школьников, которые стали победителями всероссийских конкурсов и успешно защитили проекты в детском лагере «Артек» собрали за сладким столом.

Кроме 3D-шоколадницы, пензенские старшеклассники презентовали в Крыму проект «Умный стол». Изобретатели из лицея № 2 с технологическим ноу-хау стали победителями образовательной программы «Технолидеры будущего».



Сейчас ребята вместе с наставником готовятся к международному конкурсу инженерных команд, который пройдет в конце декабря в Москве.

«В этом году мы расширяем проектную деятельность, у нас уже будет три команды, разные направления — в прошлом году у нас было архитектурно-строительное и инженерное. И мы хотим себя попробовать в социально-экономическом. В проектных сменах принимали участие 50 лучших школьников из 11 регионов страны — Московская, Новгородская, Тюменская, Ульяновская, Воронежская и, конечно же, Пензенская области, Якутия, Татарстан», — сказал куратор проектной деятельности лицея № 2 г. Пензы Андрей Бояров.

По мнению юных разработчиков, проекты, которые оценили эксперты и технопредприниматели, еще требуют доработки. Изучать новые технологии и воплощать их в жизнь победители всероссийских конкурсов будут в Пензе, сообщает телеканал «Экспресс».