Под Сердобском легковушку расплющило о «УАЗик»

В Пензенской области на дороге «Сердобск-Кирово» произошла жесткая авария.

Как сообщили на страничке отдела ГИБДД ОМВД России по Сердобскому району в соцсети «ВКонтакте», в 30 ноября в 17:30 столкнулись «УАЗ» под управлением 39-летнего мужчины и «ВАЗ», за рулем которого был 34-летний водитель.

В результате аварии травмы получили водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля. По факту случившегося проводится проверка.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать правильный скоростной режим и избегать резких маневров», — обратились к жителям региона инспекторы.