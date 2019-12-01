В Пензе назвали призеров кинофестиваля «Мужская роль»

В первый день зимы, 1 декабря, в Пензе прошел финальный день кинофестиваля им. Ивана Мозжухина «Мужская роль». Стоит отметить, что в 2019 году мероприятие расширило свои границы — на фестиваль впервые приехали заграничные гости: кинорежиссер, продюсер Жером Берже и Патрик Каменка — журналист, внук создателя киностудии «Альбатрос», на которой работал Иван Мозжухин.

В воскресенье в зале ККЗ «Пенза» был настоящий аншлаг. Последний день одного из крупнейших культурных событий региона объединил зрителей, актеров, режиссеров и ценителей кино.

«Мы видим, что популярность фестиваля растет. Фильмы в этом году смогли посмотреть около пяти тысяч жителей. Это прекрасно, когда есть возможность собрать такое количество людей и посмотреть вместе хорошее кино. Мужская роль — это роль героя, героя нашего времени, символ чести и достоинства. Это очень важно, потому что эта история национальная. Думаю, именно поэтому у нашего фестиваля такая большая долгая жизнь», — отметила министр культуры и туризма Татьяна Курдова.

Руководитель ведомства вручила главный приз фестиваля. В 2019 году «Королем кино» стал народный артист Лев Прыгунов.

«Признаюсь, у меня нет слов. Я настолько не ждал такого приема и такой чести. Я в восторге. Завтра буду ездить по Пензе и знакомиться с достопримечательностями», — с такими словами обратился к залу призер фестиваля.

Специальный приз фестиваля получили режиссер фильма «Солдатик» (6+) Виктория Фанасютина и актер Андрей Андреев, исполнявший главную роль.

В номинации «Джентльмен кино» члены зрительского жюри отметили режиссера фильма «Большая поэзия» (18+) Александра Лунгина.

Премия «Надежда» была присуждена Юрию Борисову за роль в картине «Бык» (16+). Приз за лучшую мужскую роль досталась Леониду Ярмольнику.

После завершения торжественной церемонии награждения начался показ французского документального фильма «Альбатрос. Выстоять в бурю» (0+).