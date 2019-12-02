В России хотят серьезно ужесточить наказание за задержку зарплаты

В ведомстве считают, что количество штрафов должно равняться числу работников, которые не получили деньги в срок. Сейчас компании штрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, причем неважно, задержали ли зарплату одному человеку или тысяче.

Соответствующее предложение изложено в докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения в России за 2018 год. Составители документа указали на противоречия в судебной практике.

В случае, если в Верховном суде поддержат предложение, за задержку денег тысяче сотрудникам организации придется заплатить уже 50 миллионов рублей.

Многие эксперты выступают против такой жесткой практики и отмечают, что если будет оштрафовано казенное предприятие, государство накажет само себя.