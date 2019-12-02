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В России хотят серьезно ужесточить наказание за задержку зарплаты

2 декабря в 08:59 230 просмотров

Министерство юстиции РФ выступило за ужесточение санкций в отношении работодателей, задерживающих зарплату, сообщают «Известия».

В ведомстве считают, что количество штрафов должно равняться числу работников, которые не получили деньги в срок. Сейчас компании штрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, причем неважно, задержали ли зарплату одному человеку или тысяче.

Соответствующее предложение изложено в докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения в России за 2018 год. Составители документа указали на противоречия в судебной практике.

В случае, если в Верховном суде поддержат предложение, за задержку денег тысяче сотрудникам организации придется заплатить уже 50 миллионов рублей.

Многие эксперты выступают против такой жесткой практики и отмечают, что если будет оштрафовано казенное предприятие, государство накажет само себя.


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