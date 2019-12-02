Губернатор поручил активнее следить за состоянием дорог

В Пензе на планерке в правительстве обсудили вопрос очистки и обработки дорог.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил, что за сутки в регионе произошло пять аварий, в которых пострадали семь человек.

«Уже гололед. Это самое опасное время сейчас. Должна быть активная работа ГИБДД с водителями и работа дорожников. Центр города необходимо убирать. Не вижу активной работы. Кто работает — пусть остается, не работает — свободны, таких не должно быть», — подчеркнул он.

Глава региона также поручил чиновникам разработать программу на 2020 год по очистке лесополос в городе и области. Он отметил, что в последнее время лежит много поваленных деревьев, которые никто не вывозит.

«С весны нужно приводить в порядок лесные массивы, не такие это большие деньги, но это надо сделать. Надо заложить средства на это, проводить субботники, обращаться к бизнесу. В следующем году леса должны быть чистыми», — добавил он.

Иван Белозерцев также обратил внимание на плохо убранные дворы. Он подчеркнул, что должна быть активная работа по наведению порядка.

«Во дворах — узкие территории, автомобилисты ставят машины. Ни проехать, ни пройти. Дворников в некоторых ЖСК и УК нет, на них экономят, и люди страдают. Должен быть жесткий подход. Нужно держать на контроле, сколько у них дворников и техники, есть ли она вообще», — подытожил губернатор.