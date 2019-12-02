Белозерцев поручил усилить проверки перевозчиков после трагедии в Забайкалье

2 декабря на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев рассказал о страшном ДТП, которое произошло в Забайкалье — рейсовый автобус упал с десятиметровой высоты с моста на замерзшую реку, погибли люди.

«По предварительным данным, было найдено более 40 нарушений за последние годы у этого организатора перевозок. Нам нужно делать вывод из трагедий в других регионах. Министр транспорта Михаил Торашин какие выводы сделаны?» — сказал губернатор.

Министр ответил, что сегодня будут еще раз подведены итоги.

«Обращаю дополнительное внимание на необходимость предрейсового техосмотра, соблюдение ПДД. У нас в настоящее время нарушений со стороны перевозчиков не допущено», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев поручил курировать работу транспорта.

«Произошла трагедия — надо на следующий день собирать перевозчиков с ГИБДД, поднимать все нарушения за последний год. Задай вам вопрос по нарушениям — вы поплывете, а должны знать наизусть. Когда в последний раз проверяли. Не надо бояться проверок, когда люди гибнут — вот это трагедия.

У нас, вроде, обстановка нормальная, но это не значит, что ничего не может произойти завтра. Обостряйте ситуацию, наводите порядок, контроль должен быть. Это касается и машин «скорой». Все должны вздрогнуть, обратить внимание на эту трагедию. Поменяли ли резину, в каком она состоянии, можно ли использовать в зимний период», — сказал глава региона.

Губернатор поручил спланировать совещание с руководителем Ространснадзора, проанализировать, какие нарушения были.