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Техосмотром автобусов может вновь заняться ГИБДД

2 декабря в 09:38 184 просмотра

В России техосмотр автобусов, задействованных в коммерческих пассажирских перевозках, хотят вернуть в ведение ГИБДД, сообщают «Известия» со ссылкой на президента экспертного центра «Движение без опасности» и члена общественного совета при Минтрансе Наталью Агре.

О необходимости усилить контроль над частными перевозками вновь заговорили после трагедии в Забайкальском крае, где ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек. В аварии пострадали более 20 пассажиров.

К трагедии могло привести простое стечение обстоятельств, однако Наталья Агре не исключает того, что причиной стало неудовлетворительное состояние транспортного средства. По статистике Госавтоинспекции, к значительному числу ДТП приводит именно изношенность или техническая неисправность автобусов.

Сейчас их техосмотром занимаются частные организации — операторы, у которых есть аккредитация Российского союза автостраховщиков. По мнению Натальи Агре, нынешняя проверка не является достаточно строгой и тщательной.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B-volvo-1898612/

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