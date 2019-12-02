Техосмотром автобусов может вновь заняться ГИБДД

В России техосмотр автобусов, задействованных в коммерческих пассажирских перевозках, хотят вернуть в ведение ГИБДД, сообщают « Известия » со ссылкой на президента экспертного центра «Движение без опасности» и члена общественного совета при Минтрансе Наталью Агре.

О необходимости усилить контроль над частными перевозками вновь заговорили после трагедии в Забайкальском крае, где ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек. В аварии пострадали более 20 пассажиров.

К трагедии могло привести простое стечение обстоятельств, однако Наталья Агре не исключает того, что причиной стало неудовлетворительное состояние транспортного средства. По статистике Госавтоинспекции, к значительному числу ДТП приводит именно изношенность или техническая неисправность автобусов.

Сейчас их техосмотром занимаются частные организации — операторы, у которых есть аккредитация Российского союза автостраховщиков. По мнению Натальи Агре, нынешняя проверка не является достаточно строгой и тщательной.