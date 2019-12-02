Губернатор поручил проверить пензенские больницы после жалоб на жару

Пациенты больницы имени Бурденко жалуются на духоту в палатах. Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил в ходе планерки 2 декабря.

Глава региона отметил, что посетил медучреждение на прошлой неделе, чтобы проверить его работу.

«К медработникам нет вопросов, пациенты тоже положительно отзываются, спасибо говорят. Но жара, духота. На улице — минус 2−3 градуса, а в палатах — под 28 градусов. У людей пот течет, полотенцем со лба вытирают», — сказал он.

По словам губернатора, тепловики топят, чтобы собрать больше денег.

«Дмитрий Семенов [зампред правительства региона], Андрей Лузгин [мэр Пензы], куда вы смотрите? Где энергосбережение? С какой стати вы должны их кормить, а люди — страдать?» — возмутился он.

Иван Белозерцев поручил врио вице-губернатора Пензенской области Ларисе Рябихиной проверить все больницы на этой неделе.