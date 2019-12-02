Губернатор: Должно быть комплексное развитие территорий

На планерке, которая состоялась 2 декабря в правительстве Пензенской области, обсудили вопрос создания рабочих мест в селах.

Такой вопрос поднял губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что необходимо создавать больше рабочих мест и реализовывать инвестпроекты.

«Обращаю внимание министров, зампредов правительства — должно быть комплексное развитие территорий. Это и ремонт больниц, поликлиник, школ, домов культуры. Еще раз хочу обратить внимание на то, что надо активнее работать с министерством сельского хозяйства, заводить к нам больше федеральных средств. Изучите программу, предпримите меры, чтобы понимать, как получить допсредства. Езжайте в Москву, встречайтесь с начальниками департаментов. Надо активно работать с Москвой и по этой программе, и по другим в рамках нацпроектов», — подчеркнул он.

Иван Белоезрцев также обратил внимание чиновников на обустройство территорий возле фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Он подчеркнул, что там необходимо сделать дорожки, освещение, скамейки, велопарковки, красивые ограждения, газоны или цветочные клумбы.

«Поручаю главному архитектору региона [Леониду Иоффе] подготовить два-три типовых проекта благоустройства территории ФАПов. Лариса Рябихина [врио вице-губернатора области], Александр Никишин [министр здравоохранения региона], Леонид Иоффе — подумайте, за какие средства можно это сделать. Главам администраций муниципальных образований следует адресовать эту работу. Привыкли смотреть в сторону бюджета региона. Все можно сделать, было бы желание. Леонид Иоффе, подготовьте предложения, мы разошлем главам», — сказал он.

Александр Никишин рассказал, что смонтировано 10 ФАПов, к 8 декабря установят еще три.

«Спасибо, что увидели проблему по ФАПам, которые нам другой регион предлагал. Успели переторговать», — добавил губернатор.