Глава пензенского минлесхоза нарушил законодательство в сфере госзакупок

Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, что вскрылось в ходе прокурорской проверки.

В декабре 2018 года Александр Москвин подписал дополнительное соглашение о продлении сроков и внесении изменений в техзадание к госконтракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с их одновременной продажей для заготовки древесины в Ломовском лесничестве. Это является нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, что вскрылось в ходе прокурорской проверки.

Главу регионального ведомства оштрафовали на 20 тысяч рублей, и его защитник попытался обжаловать постановление пензенского УФАС. Однако решение было оставлено Железнодорожным районным судом без изменений, и защитник чиновника обратился в вышестоящую инстанцию.

Отменить судебный акт и прекратить производство по делу попытались в областном суде. Александр Москвин заявил, что отвечать за нарушение должен контрактный управляющий. Более того, министр и его защитник обращали внимание на процессуальные нарушения, допущенные при рассмотрении дела. Также они указали, что подписать соглашение было необходимо, потому что при исполнении контракта вскрылось ошибочное включение в него участков, где санитарные рубки не требуются, а потому их надо было заменить.

«Исследовав доводы жалобы, судья Пензенского областного суда 29 ноября отказал в ее удовлетворении, оставив в силе оспариваемое постановление по делу об административном правонарушении и решение по жалобе на указанное постановление. Оно вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.