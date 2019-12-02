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В Пензе производственная фирма не уплатила по НДС более 90 млн рублей

2 декабря в 10:28 264 просмотра

В Пензе вступил в законную силу приговор четырем подельникам, решившим освободить фирму от уплаты налога на добавленную стоимость.

Следствием установлено, что 54-летний житель Пензы, будучи фактически руководителем и собственником ООО «АПР», решил обойти законодательство об уплате НДС. Договорившись с 57-летним знакомым, в период с 21 декабря 2011 по 31 декабря 2015 года он создал фиктивные фирмы, оформив их на подставных лиц.

В период с 1 января 2013 по 16 ноября 2015 года мужчины и их 52-летняя подельница продавали от имени фирм продукцию, произведенную ООО «АПР». Деньги за металлический сплав переводились на счета фиктивных фирм, а оттуда — на счета фиктивных юридических лиц. Последние были подконтрольны человеку, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Средства якобы нужны были на покупку сырья для производства нового сплава, но на самом деле они просто обналичивались и возвращались руководителю ООО.

В результате организация не уплатила НДС на сумму более 90 миллионов рублей.

Более того, двое мужчин и их 39-летний подельник постоянно меняли состав учредителей и директоров фиктивных фирм для дальнейшей реорганизации юрлиц. Так, в Едином госреестре юрлиц появились данные о подставных лицах и фиктивных организациях.

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, незаконном образовании фирмы через подставных лиц и незаконном представлении в ЕГРЮЛ данных, повлекших внесение в реестр ненадлежащих сведений.

54-летнего фактического руководителя ООО «АПР» приговорили к полутора годам в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. 57-летний мужчина получил год и месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Их 52-летняя подельница приговорена к году и двум месяцам условно с полуторагодичным испытательным сроком. 39-летнего пензенца оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Обвинения в неправомерном обороте средств платежей с троих соучастников сняты.

«Трое осужденных обжаловали приговор суда, ссылаясь на непричастность к совершенным преступлениям. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла вину осужденных в совершенных преступлениях доказанной, а приговор суда законным и обоснованным», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.


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