Губернатор призвал убрать заброшенные автомобили с улиц

Губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки 2 декабря обратил внимание на то, что на улице Ставского месяц стоит сгоревший автомобиль.

«Обращаю на это внимание администрации города. Почему я вижу, а вы не видите?» — сказал Иван Белозерцев.

Мэр Андрей Лузгин ответил, что возбуждено уголовное дело, и следком запрещает убирать машину.

«Они могут в течение трех дней, недели провести все мероприятия. Не должен он два месяца там находиться. Узнайте, почему он столько там стоит. Доложите мне», — поручил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что многие дворы заставлены подобным хламом, надо делать объезды по всей области.

«Световые опоры покосившиеся, открытые люки — все должно быть на контроле. Народ должен видеть результаты объезда», — сказал губернатор и поручил внести предложения зампреду правительства региона Дмитрию Семенову.

Также Иван Белозерцев отметил, что данную работу нужно прописать в обязанности первого зампреда правительства Виктора Кувайцева.