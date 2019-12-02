Баста записал в Пензе песню для нового альбома

Несколько тысяч человек пришли на «Дизель-Арену» в Пензе, чтобы услышать известного рэп-исполнителя Басту.

«Когда я смотрю на небо, я летаю» — с этой композиции начал свое выступление артист.

«Я хочу услышать, как Пенза мне подпевает. Пенза, не стесняйся, пой со мной», — обратился он к пришедшим на концерт.

Василий Вакуленко, он же Баста, вышел на сцену в хорошем настроении и много общался со зрителями. Один из поклонников несколько раз выкрикнул из фан-зоны: «Баста, я люблю тебя», чем привлек внимание исполнителя. Рэпер с помощью фонарика нашел мужчину в толпе, пообщался с ним и высказал несколько юморных фраз по поводу ситуации. Стоит отметить, что Баста в этот вечер много шутил, что еще больше подняло настроение пензенцам.

Василий Вакуленко поблагодарил жителей города на Суре за теплый, радушный, домашний прием. И отметил, что активность очень важна на его концертах. Зрители оправдали ожидания своего кумира. Они пели и танцевали, на лирических композициях светили фонариками на телефоне.

Артист исполнил свои старые и новые песни, в том числе пришедшие на «Дизель-Арену» услышали полюбившиеся «Сансару», «Мою игру», «Медлячок», «Мой город». Кроме того, во время концерта в Пензе состоялась запись песни «Всем нашим братьям» для нового «Дорожного альбома». Треки для него записываются прямо во время выступлений в разных городах в рамках осеннего тура, планируется, что альбом выйдет ближе к Новому году.

Напомним, предыдущий концерт Басты в Пензе состоялся летом 2018 года.