Режиссеров, актеров и ценителей кино в седьмой раз объединил кинофестиваль имени Ивана Мозжухина. 1 декабря в Пензе состоялся финальный день масштабного культурного события.

Среди почетных гостей фестиваля в этом году были и почитатели актерского таланта нашего земляка из Франции. Кинорежиссер Жером Берже и журналист Патрик Каменка привезли на Пензенскую землю документальный фильм «Альбатрос.Выстоять в бурю» (0+). Благодаря этой киноленте пензенцы смогли узнать больше о студии, в которой талант легендарного актера немого кино раскрылся по-новому.

Внук создателя этой студии Патрик Каменка оказался в Пензе впервые. Иностранный гость поделился впечатлениями от фестиваля и рассказал, почему их фильм так важен для российского зрителя.

«В нашем фильме самая большая звезда студии «Альбатрос» — это ваш земляк Иван Мозжухин. На вашем фестивале мы посмотрели много современных российских фильмов. С большим удовольствием просматривали эти кинокартины. Очень запомнился фильм «Одесса» (18+) и еще одна лента — «Бык» (16+). Этот фильм жестокий, но очень сильный, он отражает, на мой взгляд, ваше общество. Для нас, конечно, очень интересно увидеть новые таланты кинематографа в России. А еще мы успели побывать в Кондоле — городе, где родился и жил Иван Мозжухин. Мы приехали сюда и из-за этого тоже — чтобы посетить его музей, посмотреть как он жил. Нам было интересно и важно узнать о нем больше. Свой фильм мы привезли для того, чтобы и российская публика знала об этом больше», — рассказал Патрик Каменка.

В день закрытия на сцене ККЗ «Пенза» своими впечатлениями от прошедшего фестиваля по традиции поделились также и члены жюри, актеры и режиссеры. Президент фестиваля, почетный кинематографист России Светлана Старостина, подводя итоги, подчеркнула, что одна из главных целей события — сохранить память о нашем земляке.

«Мы можем смотреть на Ивана Мозжухина в картинах, которые были сняты в дореволюционное время. Но у нас не было возможности увидеть фильмы с его участием, которые появились уже во Франции, когда он стал звездой мирового масштаба. На этом фестивале произошло удивительное — к нам вернулся тот самый Иван Мозжухин с мирового экрана. И мы увидели его мощь, энергетику, красоту и его волшебные глаза. Нас не будет, фестиваля не будет, а имя Мозжухина — это вечно», — сказала она.

Светлана Старостина также отметила и сложные моменты в организации «Мужской роли», которые не позволяют показать фестивальные киноленты очень большому количеству людей.

«Фильмы, которые мы смотрим, не подходят для зала в 1600 мест. Многие картины авторские, сложные — их нужно смотреть в малых залах. Эта проблему надо решать. Это неправильно, что так много зрителей на открытии и закрытии, а на все другие фильмы в зал могут попасть только 100 человек. Об этом надо думать», — поделилась президент фестиваля.

Слова благодарности со сцены звучали от призеров и от членов жюри. Столичные гости особенно подчеркивали, что фестиваль позволил им за несколько дней посмотреть большое количество достойных фильмов.

«Потрясающий фестиваль, потрясающая Пенза, талантливые организаторы и великолепное жюри. Мне очень повезло. Для того, чтобы посмотреть все фильмы, которые были показаны на фестивале, в Москве пришлось бы объездить разные кинотеатры. И это бы очень затянулось во времени. А в Пензе мне удалось посмотреть достаточно яркие и уже прозвучавшие премьеры этого года», — сказал председатель профессионального жюри Сергей Февралев.

Напомним, в этом году призы фестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина получили режиссеры и актеры фильмов «Большая поэзия» (18+), «Бык» (16+) и «Солдатик» (6+). «Королем экрана» в 2019 году стал народный артист России Лев Прыгунов.