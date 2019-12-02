На пензенской трассе водитель УАЗа сбил мужчину. ВИДЕО

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись момента дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе в Колышлейском районе Пензенской области.

Изначально в сети появилось сообщение якобы от пешехода, который пострадал на месте аварии в селе Приволье. Там перевернулась «ГАЗель» с людьми.

«Слава Богу, все живы, это ладно, еще был сбит человек — это я», — говорится в сообщении.

На видеозаписи, которая появилась в другой группе, видно, как к месту ДТП приближается автомобиль УАЗ, сворачивает с проезжей части на обочину и сбивает мужчину. Тот оказывается на земле, привстает и снова падает.

«Я стоял не на трассе, а на обочине дороги. Прошу вас, кто что видел или снимал на камеру, марка машины — «УАЗ-Патриот», белый, госномер не помню, так как, когда упал, потерял сознание. Машина уехала», — говорится в посте.

В публикации с видео говорится, что мужчина был доставлен в клиническую больницу № 6, где у него диагностировали множественные травмы.

«Подскажите, куда и как правильно обратиться?! Момент ДТП на видео!» — обращается автор кадров к пользователям Сети.

В комментариях посоветовали сообщить о наличии записи в полицию.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.