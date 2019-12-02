Пензенцев приглашают провести субботний вечер в библиотеке

Это новый формат интеллектуального отдыха для всей семьи, когда субботнее посещение библиотеки состоит не только из выбора литературы, но также совместных квизов, баттлов и общения на дискуссионных площадках.
В день открытия, 30 ноября, в центральной городской публичной библиотеке имени
Всех объединил мастер-класс по созданию забавной книжной закладки, которая стала памятным сувениром.
«Интеллектуальный досуг в библиотеке для всей семьи в вечернее время, думается, интересный формат для горожан. На 2−3 часа отключиться от повседневной суеты, привычных развлечений, погрузиться в пространство мысли… Современным детям и взрослым этого действительно не хватает», — заявила заведующая методическим отделом ЦГПБ имени
«О подробном расписании занятий в библиотеке можно будет узнать, посетив сайт городских библиотек, в разделе «Анонсы» или позвонив по телефону:
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