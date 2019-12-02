Пензенцев приглашают провести субботний вечер в библиотеке

В Пензе начала работу Академия продвинутых читателей, созданная сотрудниками городских библиотек и активистами АНО Центра развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни».

Это новый формат интеллектуального отдыха для всей семьи, когда субботнее посещение библиотеки состоит не только из выбора литературы, но также совместных квизов, баттлов и общения на дискуссионных площадках.

В день открытия, 30 ноября, в центральной городской публичной библиотеке имени В. Г. Белинского (ЦГПБ) состоялось несколько мероприятий для посетителей разных возрастов. Дошкольники работали с кубиками В. Воскобовича, дети от 8 до 11 лет проходили линейный квест «Тайны семи кладов». Подросткам предложили настольные игры, взрослые прослушали лекции «Как подружить ребенка с книгой» и «Книги, сближающие поколения».

Всех объединил мастер-класс по созданию забавной книжной закладки, которая стала памятным сувениром.

«Интеллектуальный досуг в библиотеке для всей семьи в вечернее время, думается, интересный формат для горожан. На 2−3 часа отключиться от повседневной суеты, привычных развлечений, погрузиться в пространство мысли… Современным детям и взрослым этого действительно не хватает», — заявила заведующая методическим отделом ЦГПБ имени В. Г. Белинского Наталья Мазанова.

«О подробном расписании занятий в библиотеке можно будет узнать, посетив сайт городских библиотек, в разделе «Анонсы» или позвонив по телефону: 8 (8412) 59-50-18 . На все занятия вход будет свободным», — сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Возрастное ограничение — 0+.