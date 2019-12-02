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В ДТП с микроавтобусом на пензенской трассе пострадали шесть женщин

2 декабря в 11:40 184 просмотра

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Колышлейском районе.

Напомним, авария на трассе произошла 30 ноября. Предварительно установлено, что сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 19:40.

На 25-м километре автодороги «Тамбов — Пенза» — «Колышлей — Сердобск — Беково» опрокинулся микроавтобус «Луидор». За рулем автомобиля находился 61-летний мужчина.

В результате аварии пострадали шесть пассажирок микроавтобуса — женщины 59, 53, 51, 46 и 26 лет. После оказания помощи медики их отпустили.

«По факту случившегося проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Информации о сбитом пешеходе на месте аварии пока нет.

Фотография: скриншот - https://sun9-8.userapi.com/c857520/v857520253/111270/stSu7vs3Y0w.jpg, видео - https://vk.com/sova_penza?z=video-156022223_456240366%2F255e2c586993e1c56e%2Fpl_wall_-156022223

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