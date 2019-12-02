В ДТП с микроавтобусом на пензенской трассе пострадали шесть женщин

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Колышлейском районе.

Напомним, авария на трассе произошла 30 ноября. Предварительно установлено, что сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 19:40.

На 25-м километре автодороги «Тамбов — Пенза» — «Колышлей — Сердобск — Беково» опрокинулся микроавтобус «Луидор». За рулем автомобиля находился 61-летний мужчина.

В результате аварии пострадали шесть пассажирок микроавтобуса — женщины 59, 53, 51, 46 и 26 лет. После оказания помощи медики их отпустили.

«По факту случившегося проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Информации о сбитом пешеходе на месте аварии пока нет.