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Объявлен состав пензенской «Лагуны-УОР» на первенство России

2 декабря в 11:49 108 просмотров

Пензенский мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» заявил 16 игроков для участия в первенстве России среди девушек (0+).

Ворота сурской дружины будут защищать Дарья Картышева и Наталья Навозова. В защите сыграет Наталья Павлова. Из универсалов в заявку попали Анна Бояршинова, Юлия Калинина, Екатерина Енина, Виктория Макулова, Дарья Навозова, Алина Пронькина, Виктория Пузанова, Екатерина Самойлова, Яна Сачкова и Анастасия Усова. В нападении будут действовать Ксения Егорова, Мария Самойлова и Анастасия Ченьгаева.

В рамках турнира подопечные Михаила Крюкова проведут три матча. В понедельник, 2 декабря, они сразятся с командой «ОрелГУ-КПРФ». Начало — в 17 часов.

Во вторник, 3 декабря, «Лагуна-УОР» сыграет против питерской «Авроры». Начало — также в 17 часов.

На среду, 4 декабря, назначена встреча пензячек с нижегородской «Норманочкой». Начало — в 14:30.

«Лагуна-УОР» является действующим чемпионом первенства страны. Как и в прошлом году, оно будет проходить в Пензе, отметили в пресс-службе команды.

Фотография: скриншот - https://sun1-27.userapi.com/c857736/v857736572/1101d1/bm_V-G2pwQ8.jpg

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