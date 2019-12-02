Пензенские гимнасты завоевали три медали на Кубке Михаила Воронина

Пензенские гимнасты успешно выступили на международном турнире по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина (0+).

Соревнования проходили во дворце спорта «Буртасы». В них участвовали 97 спортсменов из 14 стран — России, Армении, Беларуси, Великобритании, Грузии, Египта, Италии, Казахстана, Кипра, Кореи, Латвии, Узбекистана, Финляндии и Японии.

Пензенец Григорий Климентьев завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах среди сеньоров. С оценкой в 15 баллов он обогнал представителя Армении Артура Давтяна и россиянина Артура Аветисяна.

Еще один сурский спортсмен — Алексей Лунев — стал серебряным призером среди юниоров в опорном прыжке. По сумме двух попыток он набрал 13,225 балла и уступил соотечественнику Ивану Завричко. Третьим стал японец Танида Масахару.

Пензячка Ангелина Косынкина выиграла «бронзу» в вольных упражнениях среди юниорок с результатом 12,3 балла. Первое место заняла россиянка Нелли Ауди. Второй осталась Яна Махмуд из Египта.

Напомним, на соревнования из-за неудобного графика не приехали многие именитые гимнасты. Звездные представители Пензенской области Алия Мустафина и Денис Аблязин также пропустили турнир.

Фоторепортаж с первого дня состязаний смотрите здесь.