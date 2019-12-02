Найденный мертвым житель Засечного незадолго до гибели выпивал с соседом

В пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области сообщили подробности расследования особо тяжкого преступления, которое было совершено в селе Засечном.

Напомним, в квартире многоэтажного дома на улице Светлой было обнаружено тело мужчины. Труп в кухне увидела мать погибшего, которая приехала проведать не выходившего на связь три дня сына.

Следствие установило, что 30-летний мужчина погиб в ночь с 20 на 21 ноября. У него в гостях был 22-летний молодой человек, с которым он познакомился у дома, где оба жили. За спиртным между новыми приятелями возник конфликт. Его причину подозреваемый назвать не смог, сославшись на алкогольное опьянение. Он лишь рассказал, что ударил хозяина дома рукой и ногой по голове, а затем ушел.

Тело было обнаружено 23 ноября. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Личность злоумышленника удалось установить в течение нескольких часов после поступления сообщения в дежурную часть благодаря совместным действиям полицейских и следователей. Молодой человек задержан и заключен под стражу.

«Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе регионального управления.