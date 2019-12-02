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В ККЗ пройдет международный фестиваль «Пенза — сердце мастерства»

2 декабря в 13:03 256 просмотров

Киноконцертный зал «Пенза» станет площадкой международного фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Пенза — сердце мастерства» (0+).

Культурное мероприятие стартует 6 декабря и продлится в течение трех дней. Более 200 самодеятельных и профессиональных мастеров будут участвовать в конкурсе по различным направления народно-художественных промыслов и ремесел: керамика, роспись по дереву, игрушка, изделия из бересты, лозы и дерева и т. д. Также состоится конкурс на лучшую экспозицию.

Гости фестиваля смогут присоединиться к мастер-классам по созданию и декорированию изделий на гончарном круге, новогодних сувениров в различных техниках, вышивке, скрапбукингу и вязанию зимних аксессуаров. Приобрести уже готовую продукцию можно будет на ярмарке мастеров, уточнили в пресс-центре областного правительства.

С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля и в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Фотография: скриншот - http://pnzreg.ru/news/announcements/199627/

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