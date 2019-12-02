Культурное мероприятие стартует 6 декабря и продлится в течение трех дней. Более 200 самодеятельных и профессиональных мастеров будут участвовать в конкурсе по различным направления народно-художественных промыслов и ремесел: керамика, роспись по дереву, игрушка, изделия из бересты, лозы и дерева и т. д. Также состоится конкурс на лучшую экспозицию.

Гости фестиваля смогут присоединиться к мастер-классам по созданию и декорированию изделий на гончарном круге, новогодних сувениров в различных техниках, вышивке, скрапбукингу и вязанию зимних аксессуаров. Приобрести уже готовую продукцию можно будет на ярмарке мастеров, уточнили в пресс-центре областного правительства.

С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля и в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.