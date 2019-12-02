В пензенской ГИБДД прокомментировали ДТП с пешеходом на пр. Победы

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области предоставили официальную информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на проспекте Победы.

Напомним, 1 декабря в районе остановки «Магазин «Океан» в сторону микрорайона Арбеково водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил пешехода. Фотография с места событий была размещена в соцсети.

Предварительно установлено, что за рулем «четырнадцатой» находился 18-летний юноша. Личность пострадавшего также установлена — это мужчина 30 лет.

В результате аварии пешехода с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.