Спасатели: В ДТП в Городищенском районе пострадали четыре человека

В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на седьмом километре автодороги «Городище — Никольск — Ночка», пострадали четыре человека. Об этом сообщает Пензенский пожарно-спасательный центр (ППСЦ).

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного ППСЦ 1 декабря в 16:17 от диспетчера службы «03». Выбраться из двух столкнувшихся автомобилей пострадавшим помогли очевидцы еще до того, как специалисты прибыли на место.

«Спасатели провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», — сообщили в ППСЦ.

По данным отдела пропаганды регионального УГИБДД УМВД России, участниками аварии стали автомобили ВАЗ-2115 и Kia Cerato. За рулем «пятнадцатой» находился 57-летний мужчина, иномаркой управлял 67-летний мужчина.

Инспекторы предоставляют данные о личностях только двоих пострадавших. В больницу с травмами доставили водителя и 51-летнюю пассажирку отечественной машины. По факту случившегося организована проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.