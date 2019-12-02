Новые машины пензенских соцслужб выйдут на маршрут до конца недели

Министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан сообщил главе региона о том, что ведомством было приобретено 34 единицы транспорта, на которых в медорганизации будут доставлять граждан от 65 лет для прохождения профилактических осмотров, в том числе — диспансеризации.

«По плану было 32, еще два приобрели за счет сложившейся экономии. На сегодняшний день 29 единиц поставлено на учет в ГАИ. В Земетчинском, Пензенском, Городищенском районах автотранспорт будет зарегистрирован до 3 декабря, так как 29 ноября были проведены сессии собраний представителей районов, по решению которых акт приемки и передачи транспорта будет направлен в организацию социального обслуживания», — рассказал он.

Губернатор напомнил о том, что первую партию транспорта — 15 единиц — регион получил еще в октябре, и поинтересовался, по какой причине автомобили до сих пор не вышли на маршрут.

«Есть ряд вопросов. Один из них — наличие ставок водителей. Также был вопрос с постановкой транспорта на учет. План перевозки с минздравом разрабатывали — мы выявляли тех граждан, которым нужно до конца года провести диспансеризацию», — ответил министр.

«Когда вручали ключи от машин, я ставил задачу, чтобы как можно быстрее вышли на маршрут. Вы должны были пригласить начальника ГИБДД, сказать, что надо поставить машины на учет. Пригласить глав районов, в которые эти машины направлялись. Сказать, чтобы, если нужна сессия, собрали за три-четыре дня депутатов, они бы проголосовали за то, чтобы принять машины в собственность муниципалитета. Любовь Финогеева [министр финансов Пензенской области] разобралась бы по ставкам, есть ли средства, чтобы их оплачивать, или нет. Параллельно вместе с главврачами на местах определиться, кого возить. Вам в течение трех дней все списки дадут. Машины должны работать, для этого деньги выделяются. А у нас все планомерно, не торопясь», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Министр Алексей Качан заверил, что до конца недели все 34 автомобиля выйдут на маршрут.

Напомним, 28 октября губернатор Иван Белозерцев вручил ключи от новых автомобилей организациям социального обслуживания населения Пензенской области.