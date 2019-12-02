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ПГУ и Сердобский техникум получат 73 млн на создание мастерских

2 декабря в 13:45 230 просмотров

Пензенский государственный университет и Сердобский многопрофильный техникум получат финансовую поддержку в рамках федеральной программы «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», инициированного президентом России.

Субсидия в размере 73,09 млн рублей будет выделена из федерального бюджета в 2020 году в качестве гранта победителям конкурса от Министерства просвещения РФ. Средства пойдут на создание 10 современных мастерских — по пять в каждом учебном заведении. Обучение там будет организовано по госпрограмме «Развитие образования».

В ПГУ закупят оборудование для проведения занятий по освоению информационно-коммуникационных технологий. Университет потратит 29,34 млн рублей.

В Сердобском многопрофильном техникуме мастерские будут специализироваться на сельском хозяйстве. Размер гранта для этой образовательной организации — 43,75 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального минобра.


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