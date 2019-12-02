Пензенские учителя рассказали о стажировке в Великобритании и Германии

12 учителей английского и немецкого языков, преподающих в пензенских школах, вернулись со стажировки , которую они проходили в Великобритании и Германии.

Поездка была организована для лучших участников программы повышения квалификации учителей иностранного языка сельских школ, реализуемой в Пензенской области третий год.

Прохождение обучения за границей подтверждается сертификатами. Своими впечатлениями от поездки поделилась учитель немецкого языка из школы № 2 рабочего поселка Башмаково Ольга Кобзева.

«Это очень интересный опыт. Мы смогли попробовать себя и в роли студентов, и в роли наблюдателей. Причем мы работали в интернациональных группах, где было исключено использование родного языка. Для себя я разработала новую форму работы с детьми — инфобоксы. А коллегам я постараюсь рассказать, как преподносится немецкими педагогами на занятиях аутентичный материал», — рассказала педагог.

В пресс-центре правительства Пензенской области напомнили, что программа была инициирована губернатором Иваном Белозерцевым. За три года существования на ее реализацию было направлено более 12 млн рублей. Курсы интенсивной подготовки посещали 180 учителей, а на зарубежную стажировку отправили 36 самых активных. Два первых года в мероприятии участвовали только педагоги английского языка, но в 2019-м к ним присоединились коллеги, специализирующиеся на немецком.