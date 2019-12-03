«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
Пензенцам предложили попробовать новогодний «Винегрет»
Закрытие кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
Житель Спасска жалуется на сквозную яму возле колодца. ФОТО
В Пензе прошло мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов
Многодетные семьи Пензенской области получат специальные удостоверения
Пензенцы благоустроили территорию возле дома XIX века на улице Чкалова
Пензенский минпром призывает водителей быть предельно осторожными
В Пензе готовятся к региональному этапу конкурса «Поиск. Находки. Открытия»
Новые машины пензенских соцслужб выйдут на маршрут до конца недели
Проблему с водой в ЗиФе намерены решить с помощью федеральной программы
Губернатор призвал убрать заброшенные автомобили с улиц
Белозерцев предложил организовать просмотр и обсуждение школьниками советских фильмов

Объем соцвыплат пациентам пензенских диализных центров достиг 10,7 млн руб

3 декабря в 05:31 172 просмотра

В ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан рассказал о том, какие меры соцподдержки предоставляют в регионе гражданам, страдающим от хронической почечной недостаточности.

По словам министра, меры поддержки пациентам, проходящим процедуру гемодиализа, предоставляются в Пензенской области с 2017 года.

«Ежеквартальная выплата на проезд в медорганизациях определяется индивидуально, исходя из количества проведенных процедур и стоимости проезда от места жительства к месту проведения гемодиализа и обратно. Размер пособия в Пензе — 1671 рубль, в Тамалинском районе — 35 949 рублей. Данная мера поддержки является актуальной. Если в 2017 году ей воспользовались 233 человека на 1 млн 900 тыс рублей, то в 2019 году — уже 332 на сумму 10 млн 700 тыс. рублей», — рассказал Алексей Качен.

Губернатор Иван Белозерцев призвал обратить внимание на ситуацию, о которой ему рассказал главврач диализного центра в Нижнем Ломове.

«Есть истории, когда человек проживает рядом с центром — например, в 10 километрах. Но, зная, что мы ему компенсируем проезд, прописывается как можно дальше от медучреждения. Кроме того, нужно учитывать, что количество таких центров у нас увеличивается по области. Давайте проанализируем, все должно быть по закону и правильно», — подчеркнул глава региона.

Напомним, новый центр диализа в Нижнем Ломове, рассчитанный на 30 процедур в день и обслуживающий пациентов из Спасского, Наровчатского, Земетчинского и Нижнеломовского районов, губернатор посетил в середине сентября. Учреждение оказывает бесплатную медицинскую помощь пациентам в рамках программы государственных гарантий в соответствии с действующей территориальной программой ОМС.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/101683/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...