Объем соцвыплат пациентам пензенских диализных центров достиг 10,7 млн руб

В ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан рассказал о том, какие меры соцподдержки предоставляют в регионе гражданам, страдающим от хронической почечной недостаточности.

По словам министра, меры поддержки пациентам, проходящим процедуру гемодиализа, предоставляются в Пензенской области с 2017 года.

«Ежеквартальная выплата на проезд в медорганизациях определяется индивидуально, исходя из количества проведенных процедур и стоимости проезда от места жительства к месту проведения гемодиализа и обратно. Размер пособия в Пензе — 1671 рубль, в Тамалинском районе — 35 949 рублей. Данная мера поддержки является актуальной. Если в 2017 году ей воспользовались 233 человека на 1 млн 900 тыс рублей, то в 2019 году — уже 332 на сумму 10 млн 700 тыс. рублей», — рассказал Алексей Качен.

Губернатор Иван Белозерцев призвал обратить внимание на ситуацию, о которой ему рассказал главврач диализного центра в Нижнем Ломове.

«Есть истории, когда человек проживает рядом с центром — например, в 10 километрах. Но, зная, что мы ему компенсируем проезд, прописывается как можно дальше от медучреждения. Кроме того, нужно учитывать, что количество таких центров у нас увеличивается по области. Давайте проанализируем, все должно быть по закону и правильно», — подчеркнул глава региона.

Напомним, новый центр диализа в Нижнем Ломове, рассчитанный на 30 процедур в день и обслуживающий пациентов из Спасского, Наровчатского, Земетчинского и Нижнеломовского районов, губернатор посетил в середине сентября. Учреждение оказывает бесплатную медицинскую помощь пациентам в рамках программы государственных гарантий в соответствии с действующей территориальной программой ОМС.