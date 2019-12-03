Николай Кузяков: Без поддержки государства невозможно развивать бизнес

— Сегодня вы — успешный предприниматель. Расскажите, с чего все начиналось.

— Мы с братом пошли работать еще на первом курсе института, сначала просто грузчиками. Потом стали продавать продукцию, работая торговыми агентами. А затем нашли одного производителя, предложили ему зафасовать его продукт под наш бренд. Но он нам не разрешил продавать в Пензе, и мы решили делать это в других регионах. Я — в близлежащих, брат — в дальних. Тогда мы с моей девушкой, сейчас это уже моя жена, собрались и поехали. Кушали мы образцы, которые нам дал производитель, ночевали в машине. За первый месяц мы, студенты, продали товар на 1 млн рублей, прибыль составила 100 тысяч рублей. И решили эти деньги отложить.

Через некоторое время нашли небольшую линию по производству печенья, решили спросить совета у родителей, они поддержали. Мама говорила, что даже если ничего не получится, будет хороший опыт.

— Все ли могут заниматься бизнесом или для этого нужен особый склад ума, характера? Можно ли этому научиться?

— Важно иметь определенные черты — это инициативность, креативность. И не нужно бояться ошибиться. Многие, когда ошибаются, испытывают стресс, потом им тяжело восстановиться, и они говорят: «Это не мое». Почти у любого предпринимателя первый, второй, третий бизнес не были успешными. А многие сгорают уже на первой попытке и думают, что ничего не получится.

Еще одна важная компетенция — насколько у вас «толстая» кожа. Объем бизнеса, масштаб будет зависеть от того, насколько вы стрессоустойчивы. Потому что бизнес — это работа 24 часа в сутки, семь дней в неделю и постоянный стресс. Поэтому если у вас есть все эти черты или вы их наработаете, то вы будете успешным.

— Как вы считаете, нужна ли поддержка бизнесу? Насколько это важно? Получали ли вы ее от государства?

— Без поддержки государства невозможно развивать бизнес. Государство должно влиять на рынок и на помощь местным производителям, причем со всех сторон.

В 2009 году мы получили поручительство на кредит, чтобы приобрести здание. Это была первая форма поддержки. Потом два-три года мы получали субсидии на понижение процентной ставки на приобретение оборудования, потому что в те времена были очень дорогие кредиты — под 15−17%. Благодаря субсидиям мы выходили на 9−10% кредитных средств, это было доступно и можно было работать в этих условиях. В настоящее время кредиты стали дешевыми. Так, по линии министерства промышленности мы кредитуемся под 5%, а в рамках нацпроекта по увеличению производительности труда в следующем году планируем взять кредит под 1%. В истории России такого раньше никогда не было. По факту вы приобретаете оборудование практически в рассрочку, зарабатываете деньги и расплачиваетесь.

Благодаря этому мы будем создавать рабочие места, будет увеличиваться налогооблагаемая база. Все выиграют, в том числе — государство.

Поэтому, я считаю, нужно увеличивать формы поддержки. Правильно сейчас сотрудники Центра поддержки предпринимательства перед каждым годом, когда формируется бюджет, звонят бизнесменам и спрашивают о том, какая форма поддержки необходима, или какой вид услуг нужен. Это здорово.

Например, мы в следующем году попросили поддержать нас, чтобы мы запатентовали нашу продукцию на международном рынке. Это было бы хорошим подспорьем, потому что патенты международные — очень дорогие.

Напомним, в 2019 году в Пензенской области открылся Фонд поддержки предпринимательства. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданному по инициативе президента страны Владимира Путина.

В Фонд могут обратиться как действующие бизнесмены, так и те, кто только хочет открыть свое дело. Сотрудники ответят на все интересующие вопросы, окажут всестороннюю консультационную поддержку. Кроме того, Фонд организует семинары, тренинги, мастер-классы, проводит обучающие программы по актуальным для бизнесменов темам.

Все это — бесплатно, для записи на мероприятия обращайтесь на телефон «горячей линии» 8−800−555−19−58, информацию также можно посмотреть на сайте mbpenza.ru.

Кроме того, предприниматели могут обратиться в Фонд по адресу: ул. Герцена, 14, где в конце ноября открылся Центр «Мой бизнес», и получить все виды поддержки в режиме «одного окна».