На ул. Ухтомского с балкона на пятом этаже сорвался молодой человек

На крыше пристроя, сделанного к первому этажу дома на улице Ухтомского в Пензе, оказался мужчина. Он упал с балкона, расположенного на пятом этаже жилого здания.

Сигнал о случившемся поступил от диспетчера службы «03» на пульт дежурного главного управления Пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ) 30 ноября в 14:30.

Спасатели прибыли на место происшествия, выставили трехколенную лестницу и поднялись на крышу, где лежал пострадавший. Они положили его на спинальный щит и на альпинистском снаряжении опустили на землю, где уже находились сотрудники скорой медицинской помощи, сообщили в ППСЦ,

Личность пострадавшего установлена — это житель Лунинского района 1995 года рождения, сообщили корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.