3 декабря в Законодательном Собрании Пензенской области состоятся торжественные мероприятия в честь Дня неизвестного солдата.

В 10 часов откроются тематические выставки под общим названием «Экспозиция по итогам полевого сезона», в рамках смотра поисковых отрядов активисты выступят с презентацией своих объединений.

В 11 часов начнется торжественная часть мероприятия. Внуку героя Великой Отечественной войны Андрея Румянкова передадут медаль красноармейца. Уроженец Каменского района пропал без вести в 1941 году в Ржевском районе Тверской области. Его останки обнаружили лишь летом 2019-го члены отряда «Веда» Республики Чувашия.

Внуки и правнуки Антона Трубина ждут медальон и личные вещи деда, уроженца Тамалинского района. Он служил в пензенской 61-й стрелковой дивизии. Останки красноармейца были обнаружены белорусскими поисковиками осенью 2018-го.

Также на торжественном мероприятии состоится вручение наград Министерства обороны России лучшим поисковикам, уточнили в пресс-службе регионального минобра.

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