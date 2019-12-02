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В Пензе готовятся к региональному этапу конкурса «Поиск. Находки. Открытия»

2 декабря в 15:21 170 просмотров

3 декабря в Законодательном Собрании Пензенской области состоится региональный этап творческого конкурса «Поиск. Находки. Открытия».

Конкурс является частью грантового проекта «От истоков Суры до могилы героев». Его организаторы ставят целью определить передовые идеи в области военно-патриотического воспитания молодежи.

Участниками состязания, проводящегося впервые в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, станут члены поисковых отрядов.

Конкурс разделен на два этапа и проводится по восьми номинациям. На него заявились 32 человека. Те, кто займет призовые места, смогут поехать на всероссийский этап состязания. Победители национального конкурса поедут в лагерь «Орленок», уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

Напомним, также 3 декабря, в День неизвестного солдата (0+), в ЗакСобре состоится торжественное мероприятие с передачей медальонов двух героев Великой Отечественной войны и награждением лучших поисковиков.


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