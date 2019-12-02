В Пензе готовятся к региональному этапу конкурса «Поиск. Находки. Открытия»

Конкурс является частью грантового проекта «От истоков Суры до могилы героев». Его организаторы ставят целью определить передовые идеи в области военно-патриотического воспитания молодежи.

Участниками состязания, проводящегося впервые в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, станут члены поисковых отрядов.

Конкурс разделен на два этапа и проводится по восьми номинациям. На него заявились 32 человека. Те, кто займет призовые места, смогут поехать на всероссийский этап состязания. Победители национального конкурса поедут в лагерь «Орленок», уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

Напомним, также 3 декабря, в День неизвестного солдата (0+), в ЗакСобре состоится торжественное мероприятие с передачей медальонов двух героев Великой Отечественной войны и награждением лучших поисковиков.