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Сексолог рассказала о новой ориентации среди российской молодежи

2 декабря в 15:41 340 просмотров

Все больше молодых людей до 30 лет осознанно отказываются от секса, это привело к появлению новой сексуальной ориентации.

Об этом рассказала председатель Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока в интервью с News.ru, пишет телеканал «360».

По ее словам, за последние годы в стране появилось две крайности: одна группа начинает раннюю половую жизнь, другие же вовсе отказываются от секса. Последних называют асексуалами, их девиз — «Нет секса — нет проблем».

Как отметила специалист, в среднем, россияне начинают вести половую жизнь с 14−15 лет. Причем тенденция к более раннему ее началу заметна в глубинке, а не в крупных городах.


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