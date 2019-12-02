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В Пензенской области стартовал прием заявлений на ГИА

2 декабря в 15:48 170 просмотров

В Пензенской области начался прием заявлений от участников государственной итоговой аттестации (ГИА) 2020 года.

Нынешние выпускники будут писать заявления в своих школах. Ребята, которые находились на самообучении, или те, кто проходил программу, не имеющую государственной аккредитации, могут выбрать любую образовательную организацию для подачи заявления. Выпускники прошлых лет, являющиеся студентами, должны принести документы в региональный центр обработки информации и оценки достижений учащихся Института регионального развития на улице Попова, 40.

Подать заявление также может родитель экзаменуемого. При себе необходимо иметь паспорт и доверенность (в случае, если заявление подается не лично сдающим экзамен). Лица с ограниченными возможностями здоровья должны предоставить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Инвалидам нужно принести оригинал или заверенную копию справку, подтверждающей факт инвалидности, и копию рекомендаций, если в аудитории нужно будет создать специальные условия для нахождения экзаменуемого.

У выпускников прошлых лет также попросят оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. Студентам колледжей нужно предъявить справку из образовательной организации, в которой они учатся, сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.


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