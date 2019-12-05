Начинающим фермерам Пензенской области помогут создать эффективное хозяйство

В Пензенской области на базе Фонда поддержки предпринимательства создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Деятельность Центра направлена на обеспечение создания субъектов малого и среднего предпринимательства и дальнейшее их развитие. В их число входят крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, личные подсобные хозяйства сельских территорий.

Основными целями Центра являются:

— участие в реализации государственных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в агропромышленном комплексе (АПК) на территории Пензенской области;

— предоставление услуг для повышения эффективности деятельности субъектов МСП;

— организация работы по повышению информированности граждан о мерах государственной поддержки и преимуществах объединения в кооперацию;

— организация сопровождения деятельности (ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое обслуживание и другие), анализ деятельности субъектов МСП.

Центр открылся 27 ноября, за несколько дней уже обратились несколько граждан, желающих заняться фермерством. У них есть определенная материально техническая база, но они не знают, с чего начать и какими видами государственной поддержки они могут воспользоваться.

«Мы поможем определиться, каким направлением лучше заняться и для какого вида деятельности подходит хозяйство.

При растениеводческом направлении целесообразно будет провести биохимический анализ почвы, посмотреть расположение участка, залегание уровня грунтовых вод, какие заморозки бывают в данной местности. Возможно, данный участок подойдет для садоводства, выращивания бахчевых культур или для других целей.

Если это животноводческое направление, и уже есть какое-то помещение, также будем стараться выехать на место со специалистами. Будем их привлекать, в том числе из аграрного университета и других институтов. То есть организуем по максимуму комплексный подход, чтобы сформировать конкретные предложения для начинающего фермера. Важно, чтобы наша поддержка оказалась эффективной, и в дальнейшем их бизнес работал и развивался», — рассказал руководитель Центра Вячеслав Шиняев.

Он отметил, что при желании даже на небольшом участке можно организовать успешное хозяйство. А одной из самых востребованных и эффективных мер государственной поддержки являются гранты в рамках «Поддержки начинающих фермеров», «Развития семейных животноводческих ферм», «Развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», «Создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Агростартап)».

«Многие проекты интересны. Но для получения гранта проходит конкурсный отбор. Для этого создана комиссия при правительстве Пензенской области, которая отбирает лучших из лучших», — сказал Вячеслав Шиняев.

Основную часть услуг Центр компетенции оказывает бесплатно. Он находится по адресу: город Пенза, ул. Герцена, 14, где действует Центр «Мой бизнес», оказывающий услуги в режиме «одного окна». По вопросам можно обращаться по телефонам: (8412) 46−67−58 (руководитель), (8412) 23−51−52 (заместитель).

Напомним, в Пензенской области реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданный по поручению президента России Владимира Путина. В 2019 году в регионе создан Фонд поддержки предпринимательства, в состав которого, помимо Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, входят Центр поддержки предпринимательства и Центр поддержки экспорта.