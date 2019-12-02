В ДТП в Кузнецке пострадал ребенок

Накануне в городе Кузнецке Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Предварительно установлено, что сигнал о столкновении поступил на пульт дежурного регионального УГИБДД УМВД России в 19 часов 1 декабря. Дорогу не поделили автомобили Renault Duster и Chevrolet Niva.

За рулем иномарки находился 53-летний мужчина, внедорожником управляла 28-летняя женщина.

В результате аварии она и ребенок, находившийся в машине, получили травмы. Женщине медики оказали помощь на месте, а вот несовершеннолетнему потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.